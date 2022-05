Inter, l’addio di Perisic salva Dumfries? La fascia destra merita serenità

In casa Inter, si avvicina l’addio di Ivan Perisic. Il suo trasferimento al Tottenham potrebbe facilitare la permanenza di Dumfries scongiurando l’ennesima cessione del titolare di destra

PARZIALE ROTTURA − Ormai è una prassi in casa Inter. Ogni anno un esterno di fascia deve lasciare. Quattro anni fa è stato il turno di Cancelo passato alla Juventus, lo scorso anno di Hakimi ceduto al Paris Saint-Germain e quest’anno quello di Perisic, ormai prossimo al trasferimento al Tottenham. Le fasce dell’Inter non trovano pace. Rispetto però agli altri anni potrebbe esserci una parziale rottura di questa tradizione: il consolidamento della fascia destra. Le ultime cessioni dolorose infatti avevano sempre interessato questa delicata zona del campo. In verità anche quest’anno un certo timore è apparso tra i tifosi dell’Inter soprattutto quando si è parlato dell’interesse del Bayern Monaco e del Manchester United nei confronti di Denzel Dumfries. Ovviamente nulla è scontato. Soprattutto in sede di calciomercato. Ma l’addio di Perisic probabilmente spezzerà questa lunga tradizione dell’esterno destro mordi e fuggi. Difficilmente l’Inter si potrà privare di entrambe le corsie contemporaneamente. Dunque, a meno di clamorosi scenari, Dumfries rimarrà il padrone della fascia destra anche per il prossimo anno. Almeno lo si spera!