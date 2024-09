L’Inter abbina concretezza ed estetica. Adesso Oaktree pensa al terzo elemento

L’Inter di Simone Inzaghi si caratterizza per una compresenza di un pragmatismo, che si misura nella volontà di conseguire i risultati auspicati senza badare troppo agli aspetti secondari, e una bellezza estetica, ravvisabile nel gioco offerto dalla squadra nerazzurra: ora Oaktree intende aggiungere una terza componente all’ingranaggio dei meneghini.

LA SITUAZIONE – L’Inter di Oaktree rappresenta una creatura che, da quella sfortunata finale di Champions League contro il Manchester City nel 2023, sembra costruita a immagine e somiglianza del suo direttore d’orchestra Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, infatti, ha disputato una scorsa stagione all’insegna del dominio sul campo e nell’attitudine mentale mostrata al momento decisivo del duello con la Juventus a gennaio e febbraio. Il dominio si è manifestato sia dal punto dei vista dei risultati, con il campionato già chiuso il 22 aprile con la vittoria della seconda stella nel derby, che da quello dello spettacolo garantito dai calciatori della squadra di Inzaghi.

L’Inter e l’ingrediente aggiuntivo voluto da Oaktree: la componente verde per pensare al futuro!

NUOVA LINEA – Rispetto ai due cardini che hanno caratterizzato l’Inter nell’ultima stagione, dall’avvento di Oaktree in poi ci si è avveduti della volontà della società nerazzurra di aggiungere un altro elemento in un ingranaggio già ben funzionante. Si tratta di quello relativo alla linea verde auspicata dal fondo Oaktree per guardare con serenità al futuro. Tale visione si è manifestata sia nella volontà di investire per l’ingaggio di profili futuribili come quelli di Alex Perez, Luka Topalovic e Tomas Palacios che nella svolta delineata dal Presidente Giuseppe Marotta sulla seconda squadra.

LO SCENARIO – Negli ultimi mesi si è dato un forte impulso al progetto giovani che la dirigenza nerazzurra ritiene essenziale per non essere sopraffatti dalle dinamiche del mercato attuale. Il futuro sarà quello di una società che, per far fronte alle proprie difficoltà in termini di investimenti da effettuare sul mercato, ricorrerà con costanza al player trading per sopperire a tali deficit grazie alla forza delle idee. Esattamente come indicato da Oaktree.