Inter, a sinistra torna di moda Kostic? Il serbo è cresciuto in personalità

Con l’addio di Perisic l’Inter deve tornare a lavorare sulla fascia sinistra. E un nome sempre nel mirino è quello di Kostic. Che nell’ultima stagione ha mostrato di aver fatto un ulteriore salto di qualità.

OPZIONE A SINISTRA – Le voci di mercato sull’Inter tornano a riguardare la fascia sinistra. Con Perisic verso il Tottenham serve un ricambio per Gosens. E già che ci siamo ricordiamo che il tedesco a gennaio è stato preso apposta per tutelarsi visto che il croato non sembrava voler rinnovare già a gennaio. La società a quanto si dice punta a profili giovani, tipo Cambiaso. Ma c’è un nome che da anni ormai torna per il ruolo di esterno sinistro. Ed è quello di Filip Kostic.

STAGIONE DEL SALTO – Le voci sul serbo non si sono mai spente. Nemmeno con Gosens e Perisic in rosa. In casa Inter insomma il profilo piace. Ed è sempre tenuto d’occhio. Anche per quel contratto in scadenza nel 2023. Difficile pensare venga dimenticato proprio ora, dopo una stagione in cui ha confermato i suoi soliti numeri, andando però anche a vincere l’Europa League da protagonista assoluto. Kostic è stato inserito nel team dei migliori della competizione ed eletto miglior giocatore del torneo. Una dimostrazione di personalità, oltre che della consueta qualità. In tutta la stagione infatti i numeri del 10 sono rilevanti.

QUALITÀ E CONTINUITÀ – Questa è la sua heatmap stagionale presa da Sofascore:

Praticamente identica a quella della scorsa stagione. Kostic gioca sempre da esterno sinistro, praticamente sempre a tutta fascia con la difesa a tre. A parte qualche occasione da esterno alto nel 4-2-3-1. In stagione 43 presenze con 3663 minuti totali. Un titolare assoluto. I suoi numeri assommano 7 gol e 15 assist. E proprio il numero di assist va sottolineato: nelle stagioni precedenti sono stati 17, 18 e 13. La specialità assoluta del serbo. Secondo i rating di Whoscored è stato il miglior giocatore dell’Eintracht per rating, riferimento della manovra anche in costruzione (sesto per passaggi medi), primo della squadra e di tutta la Bundesliga per cross di media a gara, primo per passaggi chiave (secondo di tutto il campionato). Un elemento di qualità, ormai esperto e arrivato anche a consolidare una personalità da leader vincente. Se l’Inter ci crede davvero, il momento è ora.