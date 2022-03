Inter a secco di vittorie: con la Juventus l’unica differenza è Dumfries all’85’

Inter e Juventus si sfideranno nel prossimo weekend. Non si può parlare di scontro al vertice ma quasi. E c’è anche il rischio di un sorpasso in classifica, quindi il Derby d’Italia stavolta è più importante che mai. I dati che precedono l’appuntamento dicono che sarà una partita alla pari, anche a causa dell’episodio con protagonista Dumfries, che nega l’eccezione nerazzurra

ANDAMENTO SIMILE – A poco più di una settimana dallo scontro diretto Juventus-Inter a Torino è il caso di analizzare l’andamento delle due squadre in Italia. In Serie A solo un punto divide l’Inter dalla Juventus, che insegue. Sì, potenzialmente potrebbero essere quattro visto il recupero Bologna-Inter (vedi focus). Ma siccome tutte le partite devono essere giocate, inutile fare calcoli ottimistici. Il dato che fa riflettere è quello relative alle vittorie: 17 per entrambe. L’Inter di Simone Inzaghi ha perso meno partite (3) rispetto alla Juventus di Massimiliano Allegri (5), pareggiandone una in più (9 contro 8). Il problema, quindi, è solo legato alle vittorie: limitarsi a non perdere non porta risultati.

I DUE PUNTI DI DUMFRIES – Tra i pareggi figura anche l’1-1 dell’andata a Milano, deciso dal rigore di Paulo Dybala poco prima del recupero. Una partita dominata dall’Inter, che perde due punti per il (discusso) fallo fischiato a Denzel Dumfries ai danni di Alex Sandro intorno all’85’. Senza quell’episodio – che ribadiamo essere tale, viste le polemiche scaturite e gli altri rigori fischiati o meno in Italia in questa stagione – l’Inter si presenterebbe a Torino con un vantaggio maggiore: 4 punti, frutto di 18 vittorie contro le 17 bianconere. E con Milan e Napoli, rispettivamente a 20 e 19 vittorie in Serie A, il dato dell’Inter di Inzaghi al momento è allarmante: 17 partite vinte su 29 sono poche per provare a (ri)portare a casa lo Scudetto.