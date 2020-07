Inter a secco contro Fiorentina, 3a volta in stagione. Solo una fatto meglio

Condividi questo articolo

Nonostante la mole di gioco e le occasioni create (con due legni colpiti rispettivamente da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez), l’Inter non è riuscita a trovare il gol contro la Fiorentina. Caso raro: in stagione è successo soltanto altre due volte.

ATTACCO PROLIFICO – Con 74 gol segnati in stagione, quello dell’Inter è il secondo miglior attacco della Serie A (sebbene la Juventus, il cui attacco è terzo a 72, debba ancora giocare questa sera) alle spalle della sola Atalanta, che vola con 95 reti messe a segno in campionato. Centri ben distribuiti quelli della squadra nerazzurra, che è quasi sempre riuscita a trovare la via del gol in ogni gara giocata e può vantare una media di poco più di due reti a partita. Compresa la sfida di ieri sera contro la Fiorentina – caratterizzata da tanta sfortuna per due legni colpiti e da una grande prestazione di Terracciano -, infatti, i ragazzi di Antonio Conte non hanno bucato il portiere avversario soltanto tre volte in questa stagione. Una, come detto, la partita di ieri. Le altre due sono la gara di andata contro la Roma a San Siro e quella di ritorno contro la Juventus a Torino, finite rispettivamente 0-0 e 2-0.

NUMERI EUROPEI – Un numero impressionante quello dell’Inter, che si arricchisce ulteriormente andando ad analizzare le sfide europee. Nelle otto gare giocate tra la fase a gironi della Champions League contro Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga, e i sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, i nerazzurri sono sempre andati in rete. Fin qui, in stagione, nessuna squadra tra andata e ritorno è mai riuscita a impedire alla squadra di Antonio Conte di trovare la via del gol.

CONFRONTO – Mettendo i numeri dell’Inter a confronto con le prime sette squadre, l’unica ad aver fatto meglio (sebbene con una partita ancora da giocare) è la Juventus di Maurizio Sarri, rimasta a secco soltanto due volte in stagione (contro la Fiorentina in campionato e il Lione in Champions League). Come i nerazzurri, l’Atalanta, tre volte a secco. Completano poi il quadro la Lazio (4 volte), il Milan (5 volte) e a parimerito Roma e Napoli, con 7 volte ciascuna.