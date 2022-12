Inter, a gennaio il nuovo acquisto può essere…Gosens! Nuova fiducia

Si parla di possibili rinforzi in casa Inter nel mercato di gennaio. Il club nerazzurro, però, potrebbe avere un nuovo acquisto già in casa: Robin Gosens, la cui fiducia è in crescita nelle ultime settimane

FIDUCIA – Ad un’Inter che nella seconda parte di stagione cercherà soprattutto se stessa, sarebbe certamente d’aiuto un rinforzo, per continuare a sperare in quello Scudetto al momento distante 11 punti in classifica. Un acquisto che il club potrebbe avere già in casa. Si tratta di Robin Gosens, esterno arrivato dall’Atalanta lo scorso gennaio, e quasi mai entrato al 100% nel pianeta Inter. Il tedesco, chiuso prima da Perisic poi da Dimarco, non è mai riuscito a fare la differenza: gli unici acuti, ad oggi, sono il gol del definitivo 3-0 nel Derby di Coppa Italia della scorsa stagione, ed il gol del momentaneo 2-3 al Camp Nou contro il Barcellona. Troppo poco per un calciatore che, in passato, è stato un fattore importante nell’Atalanta di Gasperini.

MOMENTO – Nella seconda parte di stagione si deciderà il futuro di Gosens: l’esterno, in crescita nel finale della prima parte di stagione, è apparso in ottima forma nelle due amichevoli disputate dall’Inter nelle ultime settimane. Un segnale di come il tedesco sia pronto a giocare tutte le sue carte per mettere in difficoltà Inzaghi nella scelta dell’esterno sinistro titolare. Ad oggi Dimarco è ancora il favorito, ma se il tedesco dovesse continuare a crescere di condizione e rendimento, sarebbe difficile negargli una o più chance dal 1′. E un Robin Gosens al suo livello sarebbe una sorta di nuovo, e graditissimo, acquisto.