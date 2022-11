Inter, a gennaio due appuntamenti di fuoco: Napoli e derby di Supercoppa

L’Inter di Inzaghi si trova ancora in vacanza e si ritroverà non prima di inizio dicembre per riprendere gli allenamenti in vista poi del ritorno in campo fissato il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli capolista. Non solo il campionato, il 18 gennaio andrà in scena anche la Supercoppa italiana con il Milan. Due appuntamenti da non fallire

INIZIO DI FUOCO – L’Inter di Simone Inzaghi si ritroverà a inizio dicembre quando farà un mini ritiro a Malta e in seguito disputerà una serie di amichevoli (vedi articolo). L’obiettivo è quello di ripresentarsi ai nastri di partenza più pronta che mai per il primissimo impegno post Mondiale, ovvero la sfida del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti. Un match di fondamentale importanza per l’Inter che si trova ad aver vinto un solo scontro diretto finora, ovvero quello con l’Atalanta e che soprattutto è distante ben 11 punti dalla squadra partenopea prima in classifica. Se ancora si vuole parlare di scudetto, è quello lo scontro diretto da vincere per riaprire un discorso che al momento sembra chiuso a doppia mandata.

Inter, a gennaio non solo il Napoli: secondo derby contro il Milan con tanto di trofeo in palio

Ma a gennaio l’Inter ha in programma un altro appuntamento di lusso, ovvero la finale di Supercoppa italiana contro il Milan. L’ennesimo derby con un trofeo sullo sfondo: nessuno vuole fallire, tantomeno l’Inter vincitrice della scorsa edizione. La prima stracittadina è andata decisamente male per i nerazzurri, questa seconda chance deve essere sfruttata bene per ristabilire l’equilibrio. Insomma, Inzaghi dovrà riuscire a motivare nel miglior modo possibile la squadra, in attesa del ritorno di tutti i Nazionali. A gennaio si fa sul serio.