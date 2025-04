Inter a corto di energie? Una nuova soluzione con i due recuperi!

L’Inter sembra a corto di energie, contro il Milan ha giocato la cinquantunesima partita della stagione e non ne ha più. Una soluzione ci sarebbe e servono assolutamente i due recuperi.

GIOCO – Dopo 51 partite giocate in stagione l’Inter sembra arrivata alla canna del gas. Tra infortuni e giocatori che non ne hanno più la banda di Simone Inzaghi non raccoglie più niente e nei secondi tempi continua a crollare. La condizione fisica è precaria, i numerosi cambi di ruolo e l’attacco negli spazi non sono più possibili a questi ritmi sempre più bassi. L’Inter ha bisogno di un nuovo modo di giocare, ovviamente meno dispendioso e che possa garantire maggior durata nell’arco dei 90 minuti.

Inter 2.0 da Roma e Barcellona! La nuova versione

SOLUZIONE – Tra Roma e Barcellona questa nuova versione dell’Inter potrebbe essere provata. Una difesa più bassa, maggiore densità al centro del campo e la ricerca spasmodica dei giocatori più veloci in ripartenza. Due recuperi saranno fondamentali e il discorso riguarda Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Loro, assieme a Carlos Augusto, possono rappresentare le pedine centrali di un nuovo modo di giocare per la squadra di Simone Inzaghi. Il Barcellona lascia molti spazi, rimane con la difesa altissima e darebbe modo di attaccare in profondità. Dumfries, Thuram e Carlos Augusto avranno enormi responsabilità e dovranno garantire integrità fisica per dare almeno una possibilità di passare il turno all’Inter.