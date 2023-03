Inter, a centrocampo il titolarissimo di Inzaghi solo uno, ecco chi!

Simone Inzaghi non è un allenatore facile ai cambiamenti. Lo dimostra lo spazio dato ad alcuni giovani, tra cui Kristjan Asllani o Raoul Bellanova, ma anche la difficoltà nel reinserire Marcelo Brozovic. Al suo posto il tecnico preferisce il suo titolarissimo.

CERTEZZA – L’armeno va come un treno, a Roma avevano ragione e l’Inter ha trovato l’oro! Simone Inzaghi ha il suo titolarissimo a centrocampo e non è uno dei tre dello scorso anno, bensì Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore giocherà anche contro lo Spezia (vedi articolo), si avvicina perciò la diciottesima partita consecutiva da titolare con la maglia dell’Inter. L’ultima partenza dalla panchina per l’ex Roma e Arsenal è stata l’1 novembre del 2022, in occasione dell’ultimo match di Champions League con il Bayern Monaco, inutile ai fini della qualificazione già conquistata contro il Viktoria Plzen.

Mkhitaryan, nuova arma dell’Inter

QUALITÀ – Mkhitaryan non è solo tecnica, né tantomeno qualità. L’armeno garantisce anche quantità, corsa e tanta generosità per i compagni. Il centrocampista copre la sua zona del rettangolo di gioco e permette un’uscita sicura per il possesso palla. La sua classe dà la possibilità di avere diverse opzioni per trovare pericolosità in fase offensiva e questa stagione lo ha confermato. Quattro gol tra Serie A e Champions League, due nell’ultimo mese di fondamentale importanza, contro Udinese e Lecce. Mkhitaryan non è solo un centrocampista: i suoi movimenti lo trasformano in un vero e proprio attaccante aggiunto. Quando l’Inter è in possesso, spesso Inzaghi chiede al suo uomo fidato di salire ed inserirsi senza palla nei pressi della retroguardia avversaria. L’obiettivo è sfruttare lo spazio che si libera grazie al lavoro degli attaccanti, molto spesso la tattica riesce e i numeri lo confermano. La difesa statica dello Spezia potrebbe dare problemi, per questo ci si affiderà soprattutto alla fisicità di Romelu Lukaku.