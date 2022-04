Inter, a Bologna tutto l’attacco ha steccato: chi giocherà con l’Udinese?

Udinese-Inter presenta un problema specifico di formazione per Inzaghi che riguarda chi schierare in attacco. Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e Correa hanno tutti deluso.

DILEMMA DI FORMAZIONE – Udinese-Inter premette un dilemma nella scelta della formazione per Inzaghi. Nello specifico sul suo reparto offensivo. Chi schierare titolare nella sfida coi bianconeri? Una questione non banale da sciogliere. Perché la sconfitta col Bologna ha praticamente azzerato ogni certezza costruita precedentemente.

TUTTI ALLA PARI – Il problema è tanto serio quanto semplice. Nelle ultime gare Inzaghi aveva gestito le sue punte. Ottenendo, in generale, buone risposte. Col Bologna però, nel momento in cui la squadra ha avuto bisogno di un contributo attivo dagli attaccanti, fuori dallo spartito, magari con giocate individuali, tutti hanno steccato. Nessun aiuto, nessuna risposta sul campo. Un silenzio, generale. Non il primo della stagione, ma forse il più grave per peso della gara e momento. Per questo la domanda è aperta: chi giocherà con l’Udinese?

SCELTA COMPLESSA – Inzaghi in estate ha voluto Correa, dopo averlo allenato e sviluppato quattro anni alla Lazio. Praticamente l’unico acquisto estivo. Ma il contributo del Tucu, arrivati ormai a maggio, parla di 4 gol e 2 assist arrivati rispettivamente in 2 e 2 gare. Dire poco è riduttivo. Il numero 19 è importante per il gioco, senza dubbio. Ma a Bologna non è bastato. Quindi in primis da lui, che tanto è mancato, serve un passo in avanti. Dzeko e Lautaro Martinez sono stati i titolari veri dellla stagione, che però hanno prodotto tante delusioni da diventare il simbolo dei mesi di crisi. Sanchez vive di uno status passato di cui oggi restano pochi bagliori e tanti post su Instagram. Con l’Udinese il tecnico dovrà scegliere una coppia sulla base delle sue sensazioni personali, visto il redimento ondivago di tutti. Con un rischio ben evidente. Che chiama però anche a una risposta sul campo dei singoli.