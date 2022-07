Inter, 6 attaccanti (due in uscita): l’abbondanza si riduce a una sola coppia?

L’Inter, come ormai noto, non ha affondato il colpo Dybala per via di una certa abbondanza in attacco. Attualmente il reparto avanzato è composto da Lukaku, Lautaro Martinez, Correa, Dzeko, Sanchez e Pinamonti (con questi ultimi in uscita). L’idea del club nerazzurro è dunque quella di affrontare la stagione con quattro punte che di fatto potrebbero essere solo due

COPERTA CORTA? – L’Inter, dopo aver riportato Romelu Lukaku a Milano, ha deciso di mollare Paulo Dybala. Fondamentalmente il problema principale è stata la mancata cessione di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, entrambi in uscita. Sia Giuseppe Marotta che Simone Inzaghi hanno sottolineato più volte quanto l’attacco nerazzurro sia abbondante e completo. Considerando che due sono sul mercato, la strategia dell’Inter è chiaramente quella di affrontare la stagione con quattro punte, ovvero Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Proprio nell’amichevole con il Lens, Inzaghi ha schierato l’inedita coppia Correa-Dzeko che potremmo rivedere anche nelle uscite ufficiali. Il tandem non ha convinto moltissimo ma ci sarà tempo per perfezionare l’intesa. Di fatto, con Sanchez e Pinamonti in partenza, l’abbondanza in attacco rischia di ridursi ai soli Lukaku e Lautaro. Già con il Lens la “dipendenza” dalla Lu-La è risultata abbastanza chiara (vedi articolo), pensare di poter affrontare tre competizioni così significherebbe dover nuovamente affrontare il problema dell’ormai famosa ‘coperta corta’.