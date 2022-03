Inter, dal 5-0 con la Salernitana non solo gol e vittoria: anche un altro dato

L’Inter ha sfoderato una grandissima prestazione contro la Salernitana. Un 5-0 nettissimo e vittoria ritrovata dopo sei gare a secco. Ma occhio ad un altro importante dato

TRE SU TRE − Vittoria schiaccia-crisi per l’Inter ieri sera contro la Salernitana. Un 5-0 tondissimo con il ritorno al gol dei due attaccanti titolari: tripletta per Lautaro Martinez e doppietta per Edin Dzeko. Dal match di San Siro, oltre alla vittoria e ai gol ritrovati, l’Inter ricava un altro dato molto importante: il clean sheet. Con quello ottenuto contro i campani, la squadra di Simone Inzaghi ha fatto tre su tre. Non accadeva da dicembre. I nerazzurri hanno praticamente rischiato soltanto una volta, al quinto minuto con la conclusione all’interno dell’area di rigore di Simone Verdi. Da lì in avanti, la difesa ha controllato alla grande le possibili folate avversarie sia fisicamente (Djuric fra tutti) che in velocità. Dopo un paio di partite nell’occhio del ciclone, ritrovare certezze e solidità, non sono un fattore da sottovalutare per l’intero reparto arretrato dell’Inter. Martedì, c’è il Liverpool. Avversario di certo superiore a Genoa, Milan e Salernitana. Ma arrivarci con maggior fiducia e sicurezza sarà molto importante.