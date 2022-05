Inter, 45 buoni motivi per vincere a Cagliari e mantenere vivo il sogno scudetto

Cagliari-Inter, questa sera alle 20:45 va in scena la penultima giornata e l’ottantaquattresimo incontro in Serie A tra le due formazioni. I nerazzurri allenati hanno quarantacinque motivi in più rispetto il Cagliari per vincere e mantenere vivo il sogno scudetto.

MIGLIOR ATTACCO – Cagliari-Inter per continuare a mettere pressione al Milan nella corsa scudetto, ma in trasferta contro una squadra che deve salvarsi non sarà di certo facile, anzi tutt’altro. Una sola sicurezza, passa dai numeri della partita. L’Inter è tutt’ora il miglior attacco del campionato, ha settantotto reti all’attivo finora, quarantacinque in più del Cagliari. Nelle ultime 70 stagioni i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2006/07 (80), nel 2019/20 (81) e nel 2020/21 (89). La squadra di Inzaghi è anche quella che tocca in media più palloni in area di rigore avversaria sul totale dei palloni giocati nel torneo in corso: il 5%.