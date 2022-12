Inter, nel 4-0 contro il Salisburgo centrato un obiettivo importante

Nella gara che l’Inter ha comodamente vinto ieri contro il Salisburgo, è stato centrato un importante obiettivo. In vista della seconda parte di stagione, infatti, è importante registrare una fase difensiva che ha mostrato troppi difetti. Mantenere la porta inviolata nel test di ieri è un buon segnale.

PORTA INVIOLATA – Nel comodo 4-0 dell’Inter in amichevole contro il Salisburgo, salta soprattutto all’occhio la capacità della squadra di mantenere la porta inviolata. Senza nemmeno concedere troppo: due soli, infatti, i tiri in porta effettuati dalla formazione austriaca. È vero, è sempre necessario pesare l’importanza e il ritmo delle varie partite giocate. Ma è proprio da questi test che si possono trarre indicazioni importanti per quando il gioco si fa serio. Per questo ieri è stato importante riuscire a non subire gol e riguadagnare in parte quelle certezze di un reparto che nelle ultime stagioni ha spesso fatto le fortune dell’Inter. E che quest’anno sta invece lasciando leggermente a desiderare, visti i numeri.

LINEA VERDE – Nel finale Simone Inzaghi ha anche cambiato totalmente la difesa, lasciando spazio anche alla linea verde. Fuori i tre titolari Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi (autore anche del gol del 2-0) e dentro i tre giovani Di Pentima, Fontanarosa e Pelamatti. Che hanno contribuito a mantenere la porta imbattuta anche nei minuti finali. Si lavora già quindi a quelli che saranno i meccanismi difensivi da adottare nella seconda parte di stagione, non solo in Prima Squadra ma anche in Primavera. In attesa di ritrovare intanto André Onana (tornato ieri a Milano) in porta e Stefan de Vrij in difesa. Per intanto l’Inter si gode l’essere riuscita a mantenere la sua porta inviolata. Anche se soltanto in amichevole.