Inter 2022, le pagelle di fine anno: il voto di Inzaghi con il commento dettagliato

Inter, è tempo di bilanci! Il 2022 sta per terminare ed è arrivato il momento di giudicare le singole prestazioni in maglia Inter. Il consueto appuntamento con il Pagellone di fine anno non tarda ad arrivare. Ecco le pagelle individuali, reparto per reparto. Dopo i cinque portieri, i sette difensori, i sedici centrocampisti e gli otto attaccanti, spazio all’allenatore Simone Inzaghi

Clicca qui per leggere anche le pagelle dei PORTIERI, pubblicate come primo appuntamento.

(ALL.) SIMONE INZAGHI 7 – Analizzare nel dettaglio la stagione di un allenatore significa valutarlo considerando le premesse iniziali e quindi i risultati finali. E se si tratta di un anno, bisogna valutare due mezze stagioni. Ecco, per l’Inter che piomba nel 2022 con entusiasmo e lo chiude con amarezza non è facile. Arrivano due trofei – “minori” sì ma pur sempre trofei – che non vanno sottovalutati. Inzaghi batte due volte la Juventus di Massimiliano Allegri in Supercoppa Italiana a gennaio e in Coppa Italia a maggio. Risultato enorme, anche storicamente, per l’Inter. In questo periodo, però, arriva anche l’errore che fa svoltare negativamente la prima stagione di Inzaghi a Milano. L’obiettivo finanziario, chiamato “passaggio del turno in Champions League”, viene messo davanti a quello sportivo, traducibile in “Scudetto della seconda stella”.

Clicca qui per leggere anche le pagelle dei DIFENSORI, pubblicate come secondo appuntamento.

Il Derby di Milano perso al ritorno dopo la chiusura del mercato di riparazione e il recupero di Bologna perso fuori tempo massimo mandano l’Inter fuori strada in Serie A. Inutile girarci intorno, perché le colpe sono anche dell’allenatore. E se la rosa non è attrezzata per affrontare il doppio impegno nazionale-internazionale, bisogna inventarsi qualcosa per evitare passi falsi. Non è la beffa tricolore griffata Milan a far abbassare il voto di Inzaghi, però. L’avvio di nuova stagione presenta gli stessi difetti della prima ma accentuati. Dare la colpa al calciomercato estivo, incentrato sul romantico ma insostenibile ritorno di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile, è facile. Non capire che l’Inter necessiti di un piano B tecnico-tattico credibile è il vero problema.

Clicca qui per leggere anche le pagelle di tutti i CENTROCAMPISTI, sia esterni sia mediani.

Oggi l’obiettivo Scudetto è più lontano di un anno fa e il 2023, che si aprirà a San Siro contro la capolista Napoli, è in salita. Dentro o fuori. La Supercoppa Italiana e la Coppa Italia non saranno “paracaduti” nel nuovo anno. La Champions League, passando il turno contro il Porto, nemmeno. Inzaghi sa che per restare nella storia deve arrivare in fondo a tutto. In Italia è più facile che in Europa. Lavorare sulla testa è l’unico modo per riprendere in mano la situazione. La gestione dei cambi, e quindi dei cartellini, e del turnover, ovvero le rotazioni, fanno perdere punti all’Inter. E a Inzaghi. Peggio ancora considerando l’approccio agli scontri diretti. Un’annata quasi perfetta rovinata mese dopo mese, da febbraio (Inter-Milan 1-2) a novembre (Juventus-Inter 2-0). Poteva essere un 2022 da 9 e invece no. Alibi finiti, servono risultati. Inzaghi lo sa, no? Condizionato.

Clicca qui per leggere anche le pagelle degli ATTACCANTI, pubblicate in precedenza.

Media di squadra: 6+

Inter 2022, le pagelle di fine anno: i prossimi appuntamenti

