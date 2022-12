Inter 2022, le pagelle di fine anno: il voto dei dirigenti con il commento dettagliato

Inter, è tempo di bilanci! Il 2022 sta per terminare ed è arrivato il momento di giudicare le singole prestazioni in maglia Inter. Il consueto appuntamento con il Pagellone di fine anno non tarda ad arrivare. Ecco le pagelle individuali, reparto per reparto. Dopo i ventotto calciatori in rosa e l’allenatore, spazio ai dirigenti

DIRIGENTI 5 – Il 2022 sarebbe dovuto essere l’anno delle correzioni, invece qualcosa non va. Più di qualcosa. Ogni iniziativa ambiziosa finisce per diventare un buco nell’acqua. E un buco nell’acqua, nella situazione attuale dell’Inter, può significare anche un buco di bilancio. Il mercato di riparazione peggiora le casse e la rosa nerazzurre. L’investimento anticipato su Robin Gosens, in previsione dell’addio di Ivan Perisic a zero, non dà frutti. Il bomber di scorta Felipe Caicedo non dà nulla. Lo Scudetto fondamentalmente viene buttato al vento a causa della mancanza di chiarezza sui ruoli di capitano e dodicesimo. Con l’addio di altri esuberi a fine contratto in estate si sarebbe potuto aprire un nuovo ciclo… e invece l’Inter punta tutto sul Romelu Lukaku-bis.

Romantico sì ma insostenibile. Perso il treno Paulo Dybala e tanti altri, la rosa è sempre meno competitiva e lunga. L’arrivo di André Onana crea un po’ di imbarazzo iniziale per l’ingombrante figura di Samir Handanovic, pensarci prima no? E ancora: Francesco Acerbi all’ultimo secondo, senza impegno a riscattarlo, si rivela un grande colpo… in sostituzione di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, non in caso di addio di Stefan de Vrij e Milan Skriniar nel 2023 a zero. Ed è questa la questione più allarmante. La coperta dell’Inter è sempre più corta. I dirigenti coprono un punto e ne scoprono due. Il calciomercato non è l’unico tema su cui affondare con i dettagli.

Estendendo un po’ il discorso, gli accordi commerciali dell’Inter nell’ultimo anno solare hanno dato la mazzata forse definitiva al nuovo vecchio corso aziendale. Il main sponsor insolvente DigitalBits, promosso in questo ruolo a fronte di promesse economiche ancora mai esaudite, è il principale problema in casa Inter. Poi ci sono tante altre piccole cose che, pian piano, si stanno risolvendo. Ciò che non sembra risolversi è la questione Nuovo Stadio Milano a San Siro. E anche in questo caso, il 2022 è un altro anno perso. Per giudicare in maniera completa il lavoro dei dirigenti dell’Inter negli ultimi 365 giorni bisogna valutare la cosa da entrambi i punti di vista.

Da una parte le possibilità di fare, dall’altra quelle di ottenere. Al momento all’Inter è difficile fare di più visti i limiti imposti dalla proprietà, quindi serve un miracolo finanziario-sportivo costante per vedere la luce. D’altro canto, però, la strategia scelta a livello manageriale non sembra quella vincente nemmeno per sbaglio per ottenere di più. Il mercato delle vecchie glorie con ingaggi esagerati deve finire, spazio ai giovani talenti, ma senza sottovalutare la gestione rinnovi. Ed è questa, forse, la grande mancanza in casa nerazzurra adesso. La strategia basata sulla sopravvivenza minima, solo per provare a stare un po’ a galla anziché annegare, non basta più.

Servono nuove idee. Serve un nuovo modello per rendere l’Inter auto-sostenibile ma anche competitiva. Gli obiettivi per il nuovo anno non possono non essere gli stessi di sempre, ma i soldi UEFA che arrivano dalla non vittoria della Champions League non possono essere messe davanti allo Scudetto della seconda stella. E per fare ciò è necessario cambiare linea già dal mercato di riparazione pronto alla riapertura. Perché i dirigenti hanno visto bene quando hanno deciso di puntare su Simone Inzaghi in panchina al posto di Antonio Conte ma gli alibi dati all’attuale allenatore sono il frutto di decisioni errate ai piani alti. E il 2023 non può iniziare con altri alibi né errori. Per andare tutti nella stessa direzione, giusta, serve altro. Rinnovamento.

