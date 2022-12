Inter 2022, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti dettagliati [Attaccanti]

Inter, è tempo di bilanci! Il 2022 sta per terminare ed è arrivato il momento di giudicare le singole prestazioni in maglia Inter. Il consueto appuntamento con il Pagellone di fine anno non tarda ad arrivare. Ecco le pagelle individuali, reparto per reparto. Dopo i cinque portieri, i sette difensori, i sette esterni e i nove mediani, spazio agli attaccanti per completare la rosa

(N. 7) ALEXIS SANCHEZ 7 – A gennaio all’ultimo secondo con un gol mette la sua firma sulla vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, a marzo nel bel mezzo della possibile impresa becca l’espulsione che “sancisce” l’uscita dalla Champions League a Liverpool, a maggio contribuisce al trionfo in Coppa Italia sempre contro i bianconeri. In mezzo tante polemiche, anche inutili, da leone in gabbia ma alla fine come jolly dalla panchina dà più garanzie di altri. Un ottovolante impazzito. E la sua mancanza all’Inter, paradossalmente, oggi si sente. Rimpianto.

(N. 9) EDIN DZEKO 8 – Inizia la sua avventura all’Inter da erede del precedente (e ingombrante…) numero 9 e a metà anno se lo ritrova nuovamente ad Appiano Gentile con l’idea di dettar legge rendendolo suo vice. Al momento, invece, è il classe ’86 bosniaco a dettarla. E ad aver bisogno di un alter ego credibile per rifiatare. I quindici gol segnati nell’anno solare devono sommarsi agli assist e alle occasioni create. A 36 anni nessuno avrebbe mai pensato di vederlo in queste condizioni e in questa situazione di traino dell’intero gruppo. Classe pura e rarissima. Gigante.

(N. 10) LAUTARO MARTINEZ 8 – Il conteggio finale dice ventidue. Tanti sono i gol del classe ’97 argentino nell’anno solare. E questi ne fanno il miglior marcatore dell’Inter negli ultimi 365 giorni. Normale quando sei titolare fisso e inamovibile per mancanza di alternative. Altrettanto normale quando sei un riferimento per la squadra. L’anno si chiude in triofo con il Mondiale vinto in Qatar con la sua Argentina ma sono le prestazioni in maglia Inter a interessare maggiormente. Oltre ai gol c’è tanto altro. Assist, energia, impegno, orgoglio, umilità. C’è tutto questo ma anche qualche pausa di troppo in zona gol. Il digiuno a intermittenza penalizza un po’ il giudizio finale sul Toro argentino, che (da solo…) non riesce a compensare tutti i difetti offensivi della sua squadra. E mezzo voto in più lo merita come premio per essere il capocannoniere dell’Inter 2022. Bomber.

(N. 11) JOAQUIN CORREA 4.5 – Esperto di infortuni. Specialista di gol che non servono. Solo cinque in tutto il 2022. Il primo anno (e mezzo) del classe ’94 argentino a Milano è solo da dimenticare. L’investimento a perdere fatto dall’Inter fa felice solo la Lazio ma ne paga le conseguenze ecnomico-finanziarie e soprattutto tecnico-tattiche solo l’Inter. La Nazionale Argentina, infatti, dopo il suo forfait last minute, vince ugualmente i Mondiali. L’Inter, invece, non sa mai come, quando, quanto e se poterlo utilizzare. E perché. Nel 2023 addio o rivalsa? Incubo.

(N. 45) VALENTIN CARBONI SV – Completa il reparto offensivo con la qualifica di “quinta punta” ma in realtà non è una punta. E non è neppure un attaccante. Fa numero perché l’Inter si ritrova costantemente in emergenza in attacco. E il classe 2005 argentino fa numero con il quarto d’ora abbondante giocato tra Serie A contro la Roma e Champions League contro il Bayern Monaco. Due sconfitte caratterizzate dalla mossa della disperazione finale. Da riproporre in futuro. Talento.

(N. 48) MARTIN SATRIANO NG – Non fa in tempo a giocare in maglia nerazzurra nel 2022 prima di andare in prestito al Brest, in Francia. Torna in Italia per la seconda parte dell’anno ma continua l’avventura lontano da Milano: oggi è all’Empoli in cerca di spazio. E magari qualche gol. Giovane.

(N. 88) FELIPE CAICEDO SV – A differenza del classe 2001 uruguayano, trova il tempo per scendere in campo tre volte, mettendo insieme un minutaggio così ridicolo da chiedersi: perché è stato preso? Operazione ancora oggi inconcepibile e sanguinosa a livello finanziario, nonostante il prestito secco senza pretese future. E anche senza pretese calcistiche, a quanto pare. Pacco.

(N. 90) ROMELU LUKAKU 5 – Due gol, di cui uno totalmente inutile, nelle poche occasioni in cui si è visto in campo con la maglia dell’Inter. Solo otto presenze. Subito infortunato, poi la ricaduta e infine il periodo pre-Qatar 2022. Nemmeno i Mondiali con la Nazionale Belga restituiscono al centravanti in prestito dal Chelsea il ruolo di protagonista. La voglia di tornare a Milano a tutti i costi va dimostrata in campo, con le prestazioni, non fuori a parole. E poi quel “a tutti i costi” in realtà non è mai giustificato, visto che l’Inter non poteva permetterselo ieri e non potrà permetterselo nemmeno domani. Il rischio che sia tornato a casa solo di passaggio c’è. Nel 2023 dovrà dimostrare di avere tutte le ragioni del caso. L’Inter e gli interisti lo aspettano. Panterone.

Media di reparto: 6.5

