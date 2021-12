Inter, nel 2022 c’è da risolvere il problema rigori. Serve un vero rigorista

L’Inter ha chiuso il girone d’andata con nove rigori conquistati in campionato. Il bilancio, tuttavia, è impietoso: solo sei trasformati e tre sbagliati con quattro giocatori diversi

MAL RIGORI − Se c’è un difetto nel girone d’andata dell’Inter di Simone Inzaghi, questo è sicuramente il problema rigori. In 19 partite disputate, ai nerazzurri sono stato fischiati nove penalty. L’insaccare il tiro dagli 11 metri però si è rivelato più difficile del previsto con tre errori evidenti. Nel complesso, sono stati quattro i giocatori coinvolti nel tirare un calcio di rigore: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic e Federico Dimarco. Il bilancio è impietoso: 66,7% di realizzazione con il Toro (primo rigorista) che ne ha sbagliati due su cinque. Urge un intervento!

RIGORISTA NO − In casa Inter, serve un vero rigorista. La media realizzativa di Lautaro Martinez (60%) è ormai cosa molto indicativa. In gol contro Sassuolo, Venezia e Spezia, l’attaccante argentino ha poi sbagliato quelli con Milan e Cagliari. Il tiro dagli 11 metri non è sicuramente la specialità della casa per il Toro. Bisogna riconoscerglielo e togliergli la licenza una volta per tutte. L’altro nerazzurro chiamato a calciare un rigore in questa stagione è stato Dimarco. Il laterale, nei minuti finali di Inter-Atalanta, ha battuto Musso tirando però sulla traversa. In quel caso, le uscite sia di Lautaro Martinez che di Calhanoglu hanno fatto orientare Inzaghi verso quella scelta.

RIGORISTA SI − Al momento, i due ‘infallibili’ dal dischetto sono stati Perisic e proprio Calhanoglu. Il croato ha messo dentro il momentaneo 0-1 di Roma contro la Lazio (3-1 finale, unico KO Inter). Mentre il turco ha avuto la freddezza di purgare prima il suo ex Milan e poi il Napoli. Se due indizi, solitamente, non fanno una prova, nel caso di Calhanoglu bisogna sicuramente cambiare idea. Sia per capacità balistiche che per personalità, l’ex Milan deve essere il vero rigorista in casa Inter anche perché alla lunga questo valzer dei rigoristi potrebbe costare caro.