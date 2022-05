Inter 2021/22, le pagelle di fine stagione: i voti commentati [Difensori]

Inter, la stagione calcistica 2021/22 è terminata ufficialmente ed è tempo di analizzare in maniera più approfondita i singoli protagonisti in maglia nerazzurra. Dopo i voti stagionali alle macro-aree della società (vedi editoriale), ecco le pagelle individuali, calciatore per calciatore, con i voti commentati brevemente. Dopo i portieri (vedi pagelle), ecco i sette difensori

(N. 6) STEFAN DE VRIJ 5 – Senza alcun dubbio la sua peggior stagione in maglia nerazzurra. Essendo leader e titolare indiscusso al centro della linea a tre, gli errori pesano il doppio. E nel giudizio complessivo pesano le prestazioni negative nel Derby di Milano. Non tanto lo sfortunato autogol dell’andata pareggiata, quanto la marcatura su Giroud nel ritorno perso. Mezzo voto in meno per questo. Molto meglio in Coppa Italia. Ci sarà ancora de Vrij nell’Inter che verrà?

(N. 11) ALEKSANDAR KOLAROV SV – Diventa difficile dare un giudizio a un calciatore sparito nel nulla prima del giro di boa stagionale. Le 4 apparizioni tra Serie A (3) e UEFA Champions League (1) valgono come un lungo addio posticipato di un anno. Kolarov – ovviamente – senza voto.

(N. 13) ANDREA RANOCCHIA 6 – Ultima stagione in maglia nerazzurra a due volti per l’ex capitano. Inizia bene, dando garanzie in emergenza, e finisce male, ignorato dopo qualche rischio di troppo. Il riassunto perfetto è Inter-Empoli di Coppa Italia: sbaglia malamente in difesa e rimedia inaspettatamente in attacco con il gol (bellissimo!) che vale i supplementari. L’ultimo trofeo di Ranocchia all’Inter nel 2022 porta anche la sua firma, proprio come il primo nel 2011.

(N. 32) FEDERICO DIMARCO 6.5 – Sempre presente quando chiamato in causa ma con due macchie enormi. Il rigore sbagliato contro l’Atalanta e la “marcatura” a uomo di Bologna. L’Inter ci rimette almeno tre punti. Pesantissimi. Per il resto, Dimarco è l’arma tattica di Simone Inzaghi da terzo sinistro in difesa (meno da quinto a centrocampo). Elemento prezioso nelle rotazioni.

(N. 33) DANILO D’AMBROSIO 7 – Più gioca meno, più gioca meglio. L’importanza del jolly difensivo nerazzurro si vede nel momento del bisogno. Finalmente D’Ambrosio ha capito qual è il suo ruolo, in emergenza, e lo interpreta umilmente alla perfezione. Giusto riconoscerglielo.

(N. 37) MILAN SKRINIAR 8.5 – Per lunghi tratti il migliore dell’intera rosa. Da segnalare solo un paio di sbandate, a cui prova a rimediare prontamente reagendo da fuoriclasse. Non era necessario ma si conferma: è la stagione della consacrazione come prossimo capitano dell’Inter. E sarebbe un peccato non riconoscere a Skriniar questo merito in sede di rinnovo contrattuale.

(N. 95) ALESSANDRO BASTONI 7.5 – È la stagione della maturazione tecnico-tattica con Inzaghi, anche da terzo di spinta anziché esclusivamente di copertura. Pecca di continuità atletica sui 90′ e di qualche problema fisico di troppo, motivo per cui è più assente del previsto. Ma Bastoni è fondamentale per l’Inter presente e futura. Meglio ribadirlo in sede di calciomercato…

Media voto reparto: 7-