Inter 2 su 2 (per 3): con Sheriff e Milan serve una replica (e mezza)

L’Inter batte l’Udinese 2-0, trovando la seconda vittoria e il secondo clean sheet consecutivi. Ora però serve replicare contro Sheriff (mercoledì alle 21.00) e Milan (domenica alle 20.45).

COPIONE CHIARO – Dopo Empoli, l’Udinese. Nelle ultime due gare di campionato, l’Inter disegna un modello ormai alla seconda replica. Partiamo innanzitutto dal risultato: vittoria finale con due reti nerazzurre. Volendo andare nel dettaglio, a finire sul tabellino dei marcatori sono protagonisti “secondari” di questo avvio di stagione. Alla vittoria si aggiunge la porta inviolata per Samir Handanovic, ieri ancor meno impegnato rispetto a mercoledì (vedi focus). E infine il terzo elemento che ritroviamo per due gare di fila: un’Inter finalmente concentrata per l’intera gara, senza soffrire cali fisici ed emotivi lungo i novanta minuti.

Inter, novembre di fuoco: bastano due conferme (su tre)

SETTIMANA COMPLESSA – Sbrigata la pratica Udinese, per l’Inter arrivano ora due impegni dal peso specifico nettamente superiore. Prima la trasferta in casa dello Sheriff, prima di ritorno nel girone di Champions League. E poi domenica sera il derby contro il Milan, prima della sosta per le nazionali. Tra le due è sicuramente più decisiva la trasferta in Transnistria: la vittoria è l’unico risultato a disposizione di Simone Inzaghi per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi. Il derby è invece una gara a sé, come sempre, in cui contano solo i 3 punti finali. Oltre alla vittoria, quindi, sarà necessario continuare sulla scia “gestionale” delle ultime due partite: i nerazzurri dovranno fare leva sulla propria concentrazione per rimanere sempre in gara, concedendo il meno possibile agli avversari. Uno step di consapevolezza che potrà produrre benefici anche nelle settimane a venire.