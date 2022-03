Inter, 2 «nuovi» innesti fanno sorridere Inzaghi! Uno è l’oggetto misterioso

L’Inter dopo la vittoria con la Salernitana può riprendere in mano il proprio destino a iniziare dalla sfida di Anfield con il Liverpool dove fondamentalmente non avrà nulla da perdere (vedi articolo). Il match contro la squadra di Nicola ha dato indicazioni positive, soprattutto da due “nuovi” innesti

OTTIME NOTIZIE – L’Inter con la Salernitana ha ritrovato brillantezza, gioco e soprattutto fiducia in se stessa. Un’iniezione di fiducia in vista della complicata sfida con il Liverpool ma soprattutto di un finale di stagione infiammato. Simone Inzaghi può contare adesso su un gruppo al gran completo con un Ivan Perisic che dopo lo stop con la Salernitana non preoccupa più di tanto (vedi articolo). La partita di ieri ha dato ottime indicazioni anche per quanto riguarda i “nuovi” innesti, dove con nuovo ci si riferisce solo a Robin Gosens ma di fatto anche a Joaquin Correa che nel 2022 il campo non lo ha visto quasi per niente. Il tedesco in particolare è apparso veramente sul pezzo, voglioso e in buona condizione fisica con tanto di assist per Edin Dzeko. I 90 minuti non può ancora averli nelle gambe dopo un lunghissimo stop ma a partita in corso rappresenta un’arma non da poco. L’argentino si è proposto molto ieri nello spezzone di gara disputato, sfiorando il gol due volte. La grinta sotto porta deve migliorare e non da ieri, ma anche lui è una freccia in più all’arco per il rush finale. L’unico che finora non si è proprio visto e Felipe Caicedo, togliendo i pochissimi minuti con il Genoa. L’ex Lazio è ancora un oggetto misterioso ma le partite sono tante e c’è tempo per scoprirlo.