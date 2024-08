Inter, -1 alla chiusura del calciomercato: un colpo e una speranza? Il punto

L’Inter sta per chiudere il suo calciomercato estivo con l’obiettivo di poter finalmente ufficializzare l’acquisto di Tomas Palacios e la speranza di riuscire a trovare un’acquirente per Joaquin Correa.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha individuato in Tomas Palacios il braccetto sinistro con cui concludere la sua finestra estiva di calciomercato. L’argentino è considerato come il colpo per arricchire il proprio reparto sia per il presente che per il futuro, stante la presenza di importanti potenzialità appannaggio del calciatore di proprietà del Talleres. Si attende il via libera definitivo della federazione argentina per poter ritenere Palacios un calciatore dell’Inter.

Inter con un auspicio chiaro: cedere Correa negli ultimi due giorni di calciomercato!

LA SPERANZA – Per poter chiudere la cessione di Joaquin Correa, in questa sessione estiva di calciomercato, l’Inter dovrà trovare un’acquirente apprezzata dal calciatore. Nel corso di questo mercato ce ne sono state varie, ma tutte non rientranti nell’alveo dei team graditi all’argentino per il trasferimento in estate. Si tratta, quindi, di una situazione di mercato molto difficile da risolvere, ma l’Inter non ha ancora rinunciato a provarci nelle ultime 30 ore di questa sessione estiva. Correa deve aprire alla cessione. L’Inter deve trovare una squadra disposta a garantire la cifra necessaria per lasciar partire il classe 1994. Le prossime ore ci diranno tutto sul punto.