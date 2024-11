Inter, l’1-1 col Napoli fa riemergere due problemi! Non la prima volta

L’1-1 dell’Inter contro il Napoli non può soddisfare una squadra che troppo spesso non riesce a mettere in campo quel cinismo che fa vincere le partite.

UN PARI CHE NON ACCONTENTA – Il pareggio casalingo contro il Napoli, nell’ultima gara di campionato, ha lasciato l’amaro in bocca in casa Inter. Un punto che non può soddisfare Simone Inzaghi, che dopo la bella vittoria in Champions League contro l’Arsenal sperava di arrivare alla sosta da capolista e con qualche convinzione in più. Ma la gara di ieri sera contro la formazione di Antonio Conte ha detto altro, soprattutto ciò che bisogna evitare. O meglio, cosa bisognerebbe fare in più per portare a casa gare e risultati importanti.

Inter, cinismo e attenzione: due fattori contro il Napoli mancanti

MANCANZA DI CATTIVERIA – Hakan Calhanoglu, croce e delizia della serata di San Siro, è stato molto chiaro nel post partita, ammettendo con un filo di amarezza come questa squadra sia cambiata rispetto allo scorso anno. Ma è anche normale, il problema è che le altre concorrenti per lo scudetto si sono rinforzate e quest’anno non ci si può permettere di arrivare a determinate partite in maniera troppo rilassata. La gara di ieri ha rappresentato tutto questo: l’Inter è mancata in quella cattiveria che l’anno scorso è stata predominante dall’inizio del campionato al traguardo finale. Ed è proprio da qui che bisognerebbe ripartire per dimostrare di essere ancora l’assoluta favorita per la vittoria del campionato.

CINISMO E ATTENZIONE AI DETTAGLI – Il DNA dell’Inter non si discute perché dirigenza e allenatore hanno fatto un grande lavoro per avere a disposizione una grande squadra. Bisognerebbe soffermarsi sulla mancanza di cinismo nelle partite che contano, nelle occasioni in cui sbagliare non è possibile. Partite come quella di ieri, lo scorso anno, avrebbero avuto un epilogo diverso. L’Inter deve tornare a dominare le partite lasciando agli avversari soltanto le briciole. Cinismo e attenzione ai dettagli, quelli che alla lunga distanza contano e ti portano alla vittoria dei trofei. Adesso la sosta, per provare a ricaricare le batterie in vista della ripresa. Sperando di vedere un altro tipo di cattiveria agonistica.