L’insostenibilità di Lukaku: quanto costa al Chelsea, quanto costerebbe all’Inter

Romelu Lukaku tornerà ad essere un giocatore del Chelsea dal 1° luglio. Mail belga vede (e vuole) solo l’Inter nel suo futuro. Una situazione di impasse per entrambi i club, che devono scontrarsi con l’insostenibilità di Big Rom.

PENTIMENTO CONTINUO – Romelu Lukaku continua a maledire la decisione presa nell’estate 2021. Una scelta di ormai due anni fa che continua ad affliggere il suo presente. Perché il belga si è reso conto ben presto che la voglia di riconquistare i tifosi del Chelsea non avrebbe mai raggiunto l’amore ricevuto dai tifosi dell’Inter. Ed è il motivo per cui ancora oggi, nell’estate 2023, Big Rom è perentorio: nel suo futuro c’è solo il nerazzurro. Una volontà ribadita anche ai Blues, che accettano la damnatio memoriae da parte del belga. E che sono più che disposti a salutarlo, purché a titolo definitivo. Una condizione che complica immediatamente la posizione di Lukaku e dell’Inter. Del resto, anche il club londinese ha l’esigenza di alleggerire il bilancio, specie alla luce delle ultime mosse di mercato.

Quanto costa Lukaku al Chelsea?

CONTRATTO DI PIOMBO – Anche il Chelsea come l’Inter sta ricostruendo l’attacco. Motivo per cui in queste settimane sta finalizzando gli acquisti di Christopher Nkunku del Lipsia e Nicolas Jackson del Villareal. Un doppio colpo da 100 milioni di euro complessivi (bonus esclusi). Cifra che rende ancor più necessario per i Blues trovare una soluzione definitiva per Lukaku. Ma come liberarsi del belga in modo sostenibile? Ripercorriamo la sua situazione contrattuale. Il Chelsea acquista Lukaku dall’Inter nell’estate 2021 per 113 milioni di euro. Il belga firma poi un contratto quinquennale da 14 milioni di euro netti a stagione. Ciò significa che oggi, due anni dopo quel ritorno di fiamma, nel bilancio dei Blues il 90 nerazzurro ha un valore di 60 milioni di euro, ottenuto sottraendo due anni di ammortamento e i 7,8 milioni di euro pagati lo scorso anno dall’Inter per il prestito. E quella cifra (60 milioni) è arrivata sull tavolo del Chelsea, da parte dell’Al-Hilal. Ma Lukaku non l’ha nemmeno presa in considerazione, infastidendo il club londinese e mettendo fretta all’Inter. Una mossa ancora una volta corretta nella forma ma non nella sostanza.

Inter-Lukaku, anche l’amore ha un prezzo

OCCASIONE PERSA – Chiariamolo subito: se Lukaku oggi si trova in questa situazione, la colpa è solo sua e non certo dell’Inter. E lo stesso vale per il rifiuto da parte del Chelsea di rinnovare il prestito alle stesse condizioni dello scorso anno. Il club nerazzurro dovrà quindi trovare nuovi modi per convincere i Blues a lasciare il gigante belga a Milano. Ma di sicuro non può farsi mettere alle strette da Lukaku e dal suo entourage (qui le parole dell’avvocato del belga). L’Inter non può semplicemente permettersi di ri-acquistare Big Rom a titolo definitivo. A livello economico sarebbe un’operazione insostenibile, sia per l’attuale situazione finanziaria, sia a livello concettuale. Spendere oltre 40 milioni di euro (cifra che parrebbe soddisfare comunque il Chelsea) per un giocatore di 30 anni è fuori dalla portata dei nerazzurri, nonché sbagliato a qualsiasi livello finanziario. Considerando poi lo stipendio da minimo 7-8 milioni di euro che Lukaku vorrà percepire. L’Inter è la prima a voler continuare a vedere l’attaccante coi colori nerazzurri addosso. Ma se ciò non dovesse concretizzarsi, per l’oggettiva insostenibilità dell’affare, dovrà essere chiara una cosa: la colpa sarà solo ed esclusivamente di Lukaku, che ha inavvertitamente messo un prezzo al suo amore per l’Inter e per Milano.