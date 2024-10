Zielinski non rischia e chiede il cambio. Inter, ecco la situazione

Archiviato l’infortunio con la maglia della Nazionale polacca, nel derby d’Italia tra Inter e Juventus, Piotr Zielinski non ha voluto rischiare più di tanto.

ATTENZIONE – Dopo l’infortunio con la Polonia, l’attenzione in casa Inter sulle condizioni di Piotr Zielinski non sono mai calate. Il centrocampista polacco, anche nella gara di ieri sera contro la Juventus, ne ha risentito. Dopo i due gol segnati su rigore – che non hanno fatto rimpiangere l’assenza di Hakan Calhanoglu – Zielinski ha alzato bandiera bianca intorno all’ora di gioco. Al suo posto poi, è entrato Davide Frattesi e di conseguenza anche l’aggressività dell’Inter è calata. Se da un primo momento poteva sembrare un cambio prettamente tattico voluto da Simone Inzaghi per cercare di far roteare al meglio e risparmiare le energie in vista di mercoledì, alla fine invece, è stato un cambio voluto.

Zielinski non corre nessun rischio. Il motivo del cambio

USCITA – Lo stesso Piotr Zielinski, nel post partita a Sky Sport, ha spiegato il perché del cambio. Il centrocampista dell’Inter, dopo la doppietta e le tante energie sprecate in mezzo al campo in una posizione non sua, ha chiesto il cambio a Simone Inzaghi per non rischiare oltre. Mercoledì si tornerà in campo e le condizioni di Asllani e Calhanoglu dovranno essere monitorate. Ecco perché il polacco ha preferito uscire dal campo. Queste le sue parole: «Ho chiesto il cambio perché le mie gambe stavano soffrendo, mi stavano affaticando i flessori. E il campo non era in ottime condizioni».