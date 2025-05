Infortunio Mkhitaryan, Inter chiamata alla gestione col PSG nel mirino

Henrikh Mkhitaryan ha avvertito un fastidio che gli impedirà di essere presente alla sfida di Serie A contro il Torino: l’Inter pensa a gestirlo nel modo più opportuno in vista del PSG.

IL PUNTO – Henrikh Mkhitaryan ha rimediato un affaticamento alla coscia destra che lo costringerà a saltare Torino-Inter, sfida di Serie A in programma domenica 11 maggio. Il centrocampista armeno, che è stato in campo contro il Barcellona per 79 minuti, ha avvertito le conseguenze della forte intensità del match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Ora, dopo aver acquisito la qualificazione alla finale della competizione europea, è il momento della gestione: nel caso di Mkhitaryan, così come in quello di altri calciatori che non sono al meglio dal punto di vista fisico, il lavoro dello staff medico e di quello tecnico sarà principalmente rivolto a garantirne la migliore forma per la finale contro il PSG del 31 maggio.

Mkhitaryan infortunato: l’Inter lo sostituirà così contro il Torino

LA SCELTA – Per sostituire Mkhitaryan, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi farà affidamento su Piotr Zielinski, entrato a partita in corso nella sfida contro i blaugrana. Accanto al polacco, spazio a Kristjan Asllani in cabina di regia. Difficilmente ci sarà, invece, l’eroe di San Siro Davide Frattesi, non al meglio dopo lo sforzo contro i catalani. Obbligata, quindi, la nuova titolarità di Nicolò Barella nel match con il Torino, in discontinuità con quella che sarebbe stata la volontà del tecnico piacentino per la sfida di domenica. Per quanto l’attenzione sia principalmente rivolta al PSG, l’Inter vorrà comunque provare a rendere la vita complicata al Napoli, nella speranza di ridurre il vantaggio dei partenopei in Campionato.