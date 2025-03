Inter, le tante defezioni inducono a una strategia. Rischio consapevole!

I sempre maggiori impegni cui l’Inter è stata sottoposta, e sarà ulteriormente soggetta, in questa stagione rispetto al Napoli, stanno incidendo sulle prestazioni dei nerazzurri. Per questo motivo, il cammino fin qui intrapreso dai meneghini deve essere sottolineato.

IL PUNTO – Il Napoli e l’Inter hanno pareggiato nello scontro diretto dello Stadio Maradona del 1 marzo. Dopo un buon primo tempo, segnato dal gol su punizione di Federico Dimarco, i nerazzurri sono usciti dal campo. Sia per una crescita sul piano dell’intensità da parte degli azzurri che per una sostanziale stanchezza da parte dei calciatori nerazzurri, ulteriormente provati dalle sempre più numerose defezioni sulle fasce. Ciò rappresenta un problema significativo in vista delle prossime uscite dei meneghini, a partire dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Dimarco si aggiunge ad altre defezioni sulle fasce: l’Inter deve puntare ora sulla compattezza

TUTTI UNITI – Ai problemi evidenti che l’Inter dovrà affrontare sugli esterni occorrerà ovviare attraverso il ricorso alla compattezza e all’unità di squadra. Solo garantendo un supporto continuo e costante ai compagni di squadra si potranno porre le basi per auspicare un futuro di successi da parte dei nerazzurri. Ciò comporterebbe il massimo consumo delle proprie energie mentali e fisiche per assicurare una presenza volta al massimo contributo possibile sul terreno di gioco.

IL FUTURO – Anche se consci degli ulteriori rischi connessi a tale atteggiamento, i nerazzurri non possono rinunciare ad essere la migliore versione di se stessi nei prossimi cruciali match per definire la direzione che potrà intraprendere la propria stagione.