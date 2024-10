Infortunio Carlos Augusto: scatta l’ora di Palacios? Due partite nel mirino

L’infortunio di Carlos Augusto in Young Boys-Inter costringe a un momento di riflessione a Simone Inzaghi e al suo staff. È arrivato il momento di Tomas Palacios? Due partite nel mirino.

TANTI INFORTUNI – L’Inter sta attraversando un momento delicato sul fronte degli infortuni, con numerose assenze che stanno complicando le scelte di Simone Inzaghi. L’ultimo stop è quello di Carlos Augusto, fermatosi durante il secondo tempo della gara di Champions League contro lo Young Boys per un problema muscolare. L’infortunio del brasiliano rappresenta l’ennesima tegola per i nerazzurri, che hanno già dovuto fare i conti con le assenze di Acerbi, Calhanoglu e Asllani, mentre Dimarco, che inizialmente aveva riposato in Svizzera, dovrà ritornare titolare per la sfida contro la Juventus. Tuttavia, con l’assenza di Carlos Augusto, viene a mancare anche un sostituto sia per Dimarco che per Bastoni sul centro-sinistra della difesa.

L’infortunio di Carlos Augusto complica le rotazioni in fascia e non solo. Occasione per Palacios?

PRIMA CHANCE – Sebbene Federico Dimarco torni titolare contro i bianconeri, Inzaghi dovrà fare attenzione a gestire le risorse nel corso delle prossime settimane. Una possibile soluzione per allargare le opzioni difensive potrebbe essere l’esordio del giovane Tomas Palacios. Acquistato dall’Argentina in estate, Palacios è stato inserito in rosa proprio per fungere da alternativa a Alessandro Bastoni nel ruolo di centrale di sinistra. Finora, però, non ha ancora trovato spazio, con lo staff tecnico che ha preferito dargli il tempo di ambientarsi al calcio italiano e integrarsi meglio con i compagni.

DUE PARTITE – Con una serie di partite ravvicinate, tra cui gli impegni contro Empoli e Venezia, questo potrebbe essere il momento giusto per far debuttare Palacios. Inzaghi potrebbe decidere di concedergli minuti a partita in corso, per inserirlo gradualmente nel sistema difensivo nerazzurro e iniziare a utilizzarlo come alternativa.

Non solo Palacios. Buchanan in soccorso di Inzaghi

SULLA FASCIA – Un altro rientro atteso sulla corsia sinistra è quello di Tajon Buchanan. L’esterno canadese aveva subito un infortunio grave durante il ritiro pre-Copa América e, dopo diversi mesi di stop, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il suo recupero sarà graduale, ma potrebbe presto tornare disponibile per dare il suo contributo sulla fascia. Con Carlos Augusto fuori, il ritorno di Buchanan potrebbe rappresentare una soluzione importante per garantire profondità e versatilità nella gestione della fascia sinistra.