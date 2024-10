Infortunio Asllani, niente Roma Inter: ecco quando può rientrare

La notizia di giornata è sicuramente il forfait confermato per Kristjan Asllani in vista di Roma-Inter. Un problema, il suo, emerso al termine dell’allenamento di ieri e che gli impedirà di partire con la squadra. Ecco quanto tempo potrebbe restare fuori il centrocampista albanese

INFORTUNIO DELL’ULTIMA ORA – Dopo l’infortunio muscolare per Piotr Zielinski, Simone Inzaghi ha ricevuto oggi un’altra notizia decisamente poco confortante. Ovvero l’impossibilità per Kristjan Asllani di partire con la squadra in direzione della capitale, dove domani si terrà Roma-Inter. Un problema già emerso al termine dell’allenamento di ieri, con una forte butta subita dal centrocampista. Le valutazioni di oggi, poi, hanno confermato proprio il forfait del giocatore in vista dell’importante gara di domani sera. Costringendo di fatto il tecnico a pescare dalla Primavera, chiamando con sé il promettente giovane Thomas Berenbruch, che sta mostrando ottime cose con la maglia dell’Under 20 nerazzurra guidata dal tecnico Andrea Zanchetta.

Infortunio Kristjan Asllani, niente Roma-Inter. Ecco quante gare potrebbe saltare il centrocampista

TEMPI DI RECUPERO – Se da una parte la notizia è certamente poco piacevole proprio vista la situazione del centrocampo per Roma-Inter, dall’altra Simone Inzaghi può abbozzare un sorriso. Come detto, infatti, il problema per Kristjan Asllani è da ricondurre soltanto a una forta botta subita nell’allenamento di ieri. Il che riduce, di fatto, i tempi di recupero per il centrocampista. Tanto che l’unica partita che dovrebbe saltare è proprio Roma-Inter di domani, tornando così già a disposizione per la trasferta a Berna contro gli Young Boys, sfida in programma mercoledì sera e valevole per la terza giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League. Un recupero lampo, quindi, per un infortunio che non sembra essere particolarmente grave. Ma che, specialmente per precauzione, ha costretto il tecnico a lasciarlo a Milano per restare a riposo. Anche se la coperta per Roma è decisamente corta.