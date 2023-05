In Verona-Inter Acerbi attacca la fascia e trova un assist

Per impostare tatticamente la sua Inter contro il Verona, Inzaghi ha anche ritagliato un ruolo più offensivo ad Acerbi. Che è stato chiamato a coprire la fascia sinistra,

RUOLO OFFENSIVO – In Verona-Inter Inzaghi ha deciso di cavalcare la vena offensiva di Acerbi. Il tecnico lo ha scelto come braccetto di sinistra della sua difesa a tre, ma in realtà il centrale è stato usato in chiave offensiva. Con un compito specifico: compensare sulla fascia i movimenti di Dimarco. Il numero trentadue infatti è stato chiamato a muoversi senza palla, abbandonando la sua zona di competenza per tagliare sulla destra. L’ex Lazio quindi aveva molto spazio da attaccare. E lo ha fatto in modo proficuo.

ASSIST A REFERTO – Questa è la mappa dei tocchi di Acerbi presa da Whoscored:

Il difensore ha sfruttato tutta la fascia, giocando praticamente da terzino a quattro. Spingendosi oltre la metà campo avversaria in modo da dare sostengo all’azione. Non a caso è quarto per passaggi riusciti sulla trequarti, con sette. E l’azione del secondo gol di Dzeko nasce da lui, che palla al piede attacca la fascia e serve l’attaccante nello spazio. Un assist, a premiare una partita di qualità.