In Torino-Inter Inzaghi da una scelta precisa: Klaassen sopra Sensi

Torino-Inter ha dato un segnale sulle gerarchie a centrocampo di Inzaghi. Il tecnico infatti negli ultimi minuti ha mandato in campo Klaassen.

GERARCHIE DEFINITE – Gli ultimi minuti di Torino-Inter dicono qualcosa delle gerarchie di Inzaghi. Perché sì, ci sono tante partite ed energie da gestire. Ma poi il tecnico fa le sue scelte su chi far entrare e chi no. E a centrocampo oggi possiamo dire che Klaassen ha superato Sensi.

PROVA FINALE – I due fin dall’ultimo giorno di mercato sono in concorrenza diretta per un posto. Una sorta di gara interna persino acuita dalla sosta nazionale appena passata, in cui entrambi sono rimasti ad Appiano ad allenarsi. Torino-Inter dunque è stata una sorta di punto di arrivo di due settimane di lavoro. E Inzaghi con le sue scelte ha parlato chiaro.

SCELTA PRECISA – Al minuto ottantadue della sfida coi granata il tecnico ha pensato anche a gestire le forze. Così ha tolto Lautaro Martinez. Con Sanchez però arrivato ultimissimo dalle nazionali e il risultato sul due a zero, Inzaghi ha optato per un cambio più conservativo. Mettendo in campo un centrocampista in più. La scelta era, appunto, tra Sensi e Klaassen. Con un dettaglio: l’italiano non può giocare martedìì in Champions League. Malgrado questo, Inzaghi ha mandato in campo l’olandese. Una scelta precisa. Che pesa oggi e anche nella prossima gara. Dunque, segna una gerarchia.