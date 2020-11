In Sassuolo-Inter deve svoltare anche Conte: serve una gara diversa

Antonio Conte Brescia-Inter

Sassuolo-Inter è una gara in cui anche Conte deve dimostrare qualcosa. Il tecnico deve riprendere in mano la sua squadra dopo due gare decisamente negative.

SVOLTA CERCASI – Le prime due gare dell’Inter dopo la sosta hanno visto gli uomini di Conte suonare lo stesso spartito. I risultati sono stati diversi, ma la partenza e l’idea generale del match invece uguale. In Sassuolo-Inter qualcosa deve cambiare. E anche il tecnico ha le sue responsabilità.

GARE ABULICHE – Conte per primo infatti è sul banco degli imputati per quanto visto con Torino e Real Madrid. Equivoci tattici non solo non risolti, ma ripresentati uguali nelle due fasi, un approccio insufficiente per due partite di fila. Di cui la seconda presentata esplicitamente come gara chiave della stagione. Qualcosa insomma del lavoro del tecnico in questa settimana non ha funzionato. In modo troppo evidente per non chiedere un cambiamento.

SERVE UNA GUIDA – Conte è il leader di questa Inter. Di questo intero progetto. Non può limitarsi a viaggiare col pilota automatico. Questa Inter non ha abbastanza certezze per viaggiare seguendo solo la corrente. Serve che il timoniere prenda in mano la situazione e disegni la rotta. Cosa che ultimamente è successa poco.