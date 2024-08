In Pisa-Inter Bisseck continua nella sua estate da protagonista

Pisa-Inter ha visto Bisseck avere un impatto da migliore in campo. Il tedesco continua nei suoi passi avanti, dimostrandosi un talento davvero completo nel ruolo.

ANCORA IN CRESCITA – Bisseck continua nella sua estate da protagonista. Anzi di più, continua a crescere e migliorare il suo impatto sul gioco. Se già col Las Palmas era sembrato sciolto e a suo agio, col Pisa il tedesco è stato senza alcun dubbio il migliore in campo. E non solo per la combinazione gol salvato sulla linea e gol segnato.

MIGLIORE IN CAMPO – Bisseck è partito nel suo ruolo di difensore di destra. Non diciamo di braccetto perché l’Inter col Pisa ha giocato con una linea fluida, persino più del solito. E così si è trovato a coprire un po’ tutti i ruoli sulla destra, da braccetto a centrale a terzino. Spesso la difesa si è schierata a quattro, col tedesco per lo più centrale. Poi però con l’ingresso di Darmian Inzaghi lo ha liberato, dandogli una liberta di sganciarsi e salire persino superiore alle abitudini. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

La sua presenza in campo è stata totale. Da difesa ad attacco. Con contributo all’impostazione, alla fase difensiva e a quella offensiva. Una prova di grande qualità, oltre all’ormai solita personalità. Che restituisce a Inzaghi in giocatore davvero in grande forma.