In Milan-Inter Conte deve fare una scelta inaspettata: Vidal o Eriksen?

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter porta a Conte un dubbio di formazione che forse non si aspettava nemmeno lui. Chi sarà l’interno sinistro titolare tra Vidal e Eriksen?

DUBBIO INASPETTATO – Per il derby di domenica Conte ha almeno un dubbio di formazione. Che va sottolineato, perchè fino a un mese fa lo si poteva ipotizzare giusto per ridere. Lo spot è quello di interno sinistro di centrocampo. Un ruolo che ha avuto diversi padroni nella gestione del tecnico. In Milan-Inter il dubbio è il seguente: Vidal o Eriksen?

C’E’ UNA SVOLTA IN DANIMARCA – La questione si pone. E non è banale. Come detto, solo un mese fa sarebbe stato un mero esercizio di stile. Poi Eriksen ha cambiato la sua parabola in nerazzurro. E ora Conte lo considera un’opzione in modo serio, da titolare anche nei big match. Soprattutto col Milan verrebbe da dire, visto che il gol coi rossoneri in Coppa Italia è il simbolo della sua svolta. Ci sarà la terza partita consecutiva nell’undici di partenza per il numero 24? Il doppio regista è un’opzione che punta sulla qualità e regala nuove soluzioni per uscire dal pressing avversario.

LEADER DESIGNATO – L’alternativa è il fedelissimo Vidal. Che nelle ultime non ha giocato perché squalificato con la Juventus e non al meglio con la Lazio. Ma Conte ha un occhio di riguardo, è risaputo. Il cileno è il suo riferimento in campo, il leader che ha scelto e voluto fortemente. L’elemento che sa dare a tutti l’esempio, come successo in campionato contro la Juventus. Col 22 l’Inter avrebbe più fisico e intensità, più lotta. Più spirito da derby, in un certo senso. La sfida per il ruolo di interno sinistro è aperta.