In Lens-Inter c’è un osservato speciale: Lazaro si gioca un posto in fascia?

Lens-Inter potrebbe diventare la partita di Lazaro. L’austriaco sta guadagnando considerazione e in campo ha l’occasione di dimostrare di potersi conquistare spazio vero.

OSSERVATO SPECIALE – Lens-Inter sarà la prima amichevole in cui Inzaghi potrà sfruttare i suoi titolari dal primo minuto. E quindi con la rosa al completo o quasi. Ma c’è un elemento che si è guadagnato spazio ed è da tenere particolarmente sotto osservazione. Perché la sua posizione in questi giorni potrebbe cambiare rispetto alle aspettative. Parliamo di Valentino Lazaro.

CONSIDERAZIONE IN AUMENTO – L’esterno come di consueto è tornato all’Inter in estate dopo il solito prestito. E come di consueto sembrava un elemento di passaggio. Ai confini della rosa, in attesa di nuova sistemazione. Poi però qualcosa è cambiato. Le formazioni rimaneggiate delle prime uscite hanno lasciato Inzaghi senza esterni o quasi. E Lazaro si è fatto vedere. A destra e a sinistra. Dimostrando una buona condizione, ma soprattutto di poter essere una risorsa tecnica. Col Lens per l’austriaco c’è una nuova occasione. Più probante per contesto. Che potrebbe anche cambiare qualche idea nella testa di Inzaghi.

OCCASIONE PER FARSI VEDERE – Lazaro si è preso spazio piano piano. Allenamento dopo allenamento. L’impressione è che la fiducia nei suoi confronti sia in crescita. E la sfida col Lens è l’occasione migliore per testarlo. Infatti Gosens è assente per un affaticamento muscolare. Quindi a sinistra le opzioni si assottigliano. L’austriaco può dimostrarsi una risorsa tecnica. Forse persino per completare la batteria di esterni a costo zero. Almeno nelle prime giornate di campionato, quando il mercato sarà ancora aperto. Tutto passa dal campo: a Lens Inzaghi guarderà con attenzione.