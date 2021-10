In Lazio-Inter terzo rigore per i nerazzurri e terzo battitore differente

Lazio-Inter ha visto Ivan Perisic presentarsi sul dischetto per battere il rigore. Una storia che sta diventando curiosa in questo inizio di stagione.

NUOVO BATTITORE – Lazio-Inter ha visto accordare un rigore in favore dei nerazzurri. Un fatto da sottolineare perché sul punto di battuta stavolta si è presentato Ivan Perisic. Una novità, dovuta ancora una volta a una situazione particolare. Simile a quella vista in Inter-Atalanta. Ma con un finale diverso. Non solo perché stavolta il numero 14 ha segnato, ma appunto perché sul dischetto si è presentato lui e non Dimarco, che pure era in campo al momento del fischio. Come ulteriore dettaglio ha deciso di battere di destro.

SEMPRE DIVERSO – I rigori per l’Inter in questa stagione stanno diventando una fattispecie curiosa. Il primo rigorista infatti è Lautaro Martinez, che ha battuto e segnato col Sassuolo. Ma già due volte è successo che fosse assente nel momento dell’assegnazione della massima punizione. Così come il presunto secondo rigorista, Calhanoglu. Il che ha portato l’Inter a vedere tre rigoristi differenti su tre rigori a favore. Attenzione in futuro, perché potrebbe non essere finita qui.