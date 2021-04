In Inter-Verona per i nerazzurri poca presenza offensiva: colpa degli errori

In Inter-Verona gli uomini di Conte hanno faticato a produrre la consueta pressione offensiva sugli avversari, a causa di diversi errori.

PROBLEMI IN ATTACCO – Partiamo da una premessa. Contro il Verona l’Inter ha creato occasioni da gol. Soprattutto con Hakimi, il nerazzurro con più tiri. Che ha preso anche un palo su punizione. In generale però con meno qualità di quella a cui ci siamo abituati. I nerazzurri hanno faticato a tessere le consuete trame offensive. Soprattutto a causa di errori, in movimenti, controlli, passaggi. Tante imprecisioni, grandi o piccole, che di fatto hanno restituito l’idea di una squadra incapace di creare vera pressione alla difesa avversaria. Soprattutto nel finale di gara, col possesso lasciato agli avversari e le ripartenze diventate troppo rare.

SOLO A DESTRA – Questo problema offensivo si vede anche nella heatmap generale della squadra. Ecco la grafica presa da Whoscored:

L’unica zona del campo in cui l’Inter è riuscita ad andare oltre la trequarti con continuità è sulla destra. Cioè dove giocano Hakimi, come detto il principale protagonista alla voce tiri, e Barella, il giocatore con più passaggi riusciti sulla trequarti tra i nerazzurri.