In Inter-Udinese Dumfries fa la terza punta: quanti tocchi in area avversaria

Inter-Udinese ha visto Inzaghi sfruttare Dumfries in un modo particolare. Quasi estremo. L’olandese infatti è stato di fatto la terza punta nerazzurra.

TERZA PUNTA – Inter-Udinese ha visto Inzaghi scegliere tra i suoi titolari Dumfries. E dargli un compito specifico. L’olandese sulla fascia doveva attaccare lo spazio, muovendosi senza palla alle spalle dell’esterno avversario. Facendosi trovare fin dentro l’area bianconera, se necessario. Un compito che il numero due ha assolto con impegno. Diventando di fatto la terza punta della squadra.

PRESENZA IN AREA – C’è un dato che fa capire bene questa attitudine offensiva di Dumfries. Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

La sua presenza in area avversaria è evidente. Di più. Per tocchi in area è primo di tutta la squadra alla pari di Dzeko, con sei. Lukaku, l’altra punta titolare, si è fermato a cinque. Un dato di rilievo per un esterno a tutta fascia. Corroborato poi dalle tre conclusioni, secondo dato della squadra. Superiore sia a Dzeko che a Lukaku. Dumfries è stato di fatto la terza punta dell’Inter.