In Inter-Spezia decisivo un lampo di coppia di Lukaku e Lautaro Martinez

Lukaku – Lautaro – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lukaku e Lautaro Martinez in Inter-Spezia sono stati decisivi con un lampo di coppia. Una giocata tra loro due che Conte avrà sicuramente apprezzato.

FLASH DI COPPIA – Lukaku e Lautaro Martinez non stanno vivendo il loro miglior momento. Non che serva terapia di coppia, ma il belga sta pagando gli sforzi mostruosi di un anno vissuto senza fermarsi mai e l’argentino è ancora nel tunnel della sua crisi personale. In Inter-Spezia però si è visto un lampo, un flash di quello che è stato. E nulla toglie potrà essere ancora. Un lampo decisivo, per di più.

DUE TOCCHI, MA DECISIVI – Tutto si concretizza in due tocchi. Precisamente quelli che portano al gol di Hakimi (che potete rivedere QUI). L’azione parte da un insistito possesso difensivo, con Young che lancia lungo per Lukaku. Sponda di petto del belga per l’argentino, che di prima allarga sul marocchino, che ha un’autostrada di spazio da sfruttare. Due tocchi, solo due, per passare da un giropalla conservativo a un gol segnato. Lukaku e Lautaro sanno ancora come si fa.