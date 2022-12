In Inter-Salisburgo altri lampi di vero Gosens: nuova forma fisica

Gosens ha mandato un nuovo segnale in Inter-Salisburgo. Il tedesco nella seconda amichevole ha mostrato una condizione fisica nettamente migliore rispetto a quella dell’inizio di stagione.

ASSIST FINALE – Inter-Salisburgo ha visto tra i suoi protagonisti anche Robin Gosens. Il tedesco è subentrato a inizio secondo tempo, prendendo il posto sulla fascia sinistra con l’uscita di Dimarco. E dopo il gol nella prima amichevole il numero otto ha messo in mostra di nuovo le sue qualità. Stavolta entrando nel tabellino con un assist. Ma la cosa più significativa, al di là dei numeri, è la condizione fisica che sta mettendo in mostra nel ritiro di Malta.

CRESCITA FISICA EVIDENTE – L’esterno visto in queste due amichevoli corre, è pimpante, copre tutta la fascia, pressa, contrasta, si muove tanto e bene. Con e senza palla. Scatta di continuo, attacca l’area, tira crossa. Un giocatore fisicamente in forma, recuperato. E produttivo. Forse non è un caso che in queste condizioni appaia anche migliore la sua intesa coi compagni, come visto nel gol con lo Gzira. Gosens insomma sembra aver ingranato una marcia diversa. Una notizia importante per Inzaghi.