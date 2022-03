In Inter-Salernitana i leader nerazzurri devono rispondere sul campo

Inter-Salernitana è una partita in cui i leader nerazzurri devono dimostrare di poter essere decisivi nel risultato con le loro giocate.

PARTITA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-Salernitana è improvvisamente una partita densa di significato, molto al di là di quello che ci si poteva aspettare sulla carta. I nerazzurri sono chiamati a una dimostrazione. A un riscatto. A riprendere in mano attivamente il proprio destino. E questo chiama in causa i giocatori di maggiore personalità e impatto. I cosiddetti leader.

SERVE CHI DETERMINA – L’Inter nelle ultime gare è mancata nelle giocate decisive. Fin dal derby di campionato, passando per Liverpool, Sassuolo, Genoa per arrivare alla sfida col Milan in Coppa Italia. Nessuno è stato capace di mettere in campo il colpo determinante. Di cambiare l’andamento delle gare. Malgrado le occasioni ci siano state, è sempre mancato lo spunto. Con la Salernitana bisogna cambiare. Serve un passo in avanti.

LEADER CERCASI – Non solo essere determinanti quando c’è l’occasione, ma diventare protagonisti attivi. Assecondare la corrente non basta più. Questo è il momento di prendere il timone e tracciare la rotta. In campo i giocatori di Inzaghi devono dimostrare il loro livello. Di avere la personalità e le capacità dei campioni. Il momento è adesso.