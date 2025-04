In Inter-Roma Zalewski porta elettricità in fascia

In Inter-Roma qualche buono spunto si è visto con l’ingresso di Zalewski. L’ex giallorosso ha dato un impatto diverso sulla corsia di sinistra.

INGRESSO D’IMPATTO – Per cercare qualche spunto offensivo in Inter-Roma Inzaghi ha fatto affidamento sull’ingresso di Zalewski. Il polacco è entrato in campo al minuto 63, ed è andato a schierarsi sulla sinistra prendendo il posto di Dimarco. Cambiando completamente il panorama sulla corsia di sinistra.

NUOVI SPUNTI – Guardiamo l’heatmap dell’ex Roma presa da Sofascore:

Risulta evidente l’interpretazione offensiva di Zalewski. Entrato in campo apposta per cercare nuove vie per attaccare le linee giallorosse, il numero 59 ha dato una nuova elettricità. Magari risultando anche pasticcione qualche volta, ma sempre con voglia, personalità e ricerca della giocata offensiva. Nei suoi 32 minuti di campo ha toccato 31 palloni, con 18 passaggi, 3 dribbling e 3 cross tentati, per 2 passaggi chiave creati e un fallo subito. Una prova positiva, almeno a livello personale.