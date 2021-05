In Inter-Roma i cambi deludono: Sensi e Lautaro Martinez nel mirino

In Inter-Roma Conte non ha avuto le risposte desiderate da alcuni giocatori entrati a gara in corso. Soprattutto due: Sensi e Lautaro Martinez.

CAMBI POCO PRODUTTIVI – Inter-Roma non è stata una partita gestita benissimo dai nerazzurri. Ottimo l’approccio, meno lo sviluppo. Soprattutto dal secondo tempo in poi. Nel mirino soprattutto i cambi. Non tutti i giocatori subentrati hanno avuto l’impatto sperato. Soprattutto due: Lautaro Martinez e Sensi.

POCA PRESENZA – L’argentino è entrato in campo già nel primo tempo, sostituendo Sanchez colpito duro alla caviglia. In 44 minuti ha toccato 19 palloni, che potete vedere in questa grafica di Whoscored:

Lautaro Martinez è stato praticamente sempre lontano dall’area. Troppo lontano. Incapace di superare i difensori, col fisico o con la tecnica. Malgrado una Roma in grosse difficoltà in fase difensiva. Il numero 10 non è riuscito a trovare spazi nemmeno con gli scambi. I passaggi completati sono appena 8, col 62% di percentuale di realizzazione. Una prestazione abbastanza abulica, che infatti ha portato Conte ha una sostituzione a gara in corso. Molto poco gradita all’attaccante, come avrete di sicuro visto tutti.

TROPPI ERRORI – Non meglio Sensi. Per lui 34 minuti, di cui ci si ricorda più gli errori, i mancati controlli, i palloni persi che altre giocate. Ecco anche per lui la grafica dei tocchi di Whoscored:

L’assenza del numero 12 è dalla metà campo in su. Non è riuscito a portare qualità, a far salire la squadra, a creare gioco. Un ingresso con poca presenza. E qualche errore che è sembrato proprio di distrazione. Come se la testa fosse altrove.