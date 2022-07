In Inter-Novara si rivede Bastoni: il difensore risorsa per gli assist

Inter-Novara ha visto il ritorno di Bastoni tra i titolari. E il difensore ha subito messo in mostra le sue qualità. Con Inzaghi che ha ripreso una giocata già vista con Conte.

BASTONI TITOLARE – L’allenamento congiunto tra Inter e Novara ha permesso a Inzaghi di far accumulare minuti di gioco ai suoi giocatori. Trai titolari il tecnico ha schierato Bastoni, tornato nel suo ufficio sulla sinistra della difesa. E l’ex Atalanta ha ricordato subito a tutti che le sue qualità vanno ben oltre i limiti del ruolo.

ASSIST RIPETUTO – Negli highlights la presenza di Bastoni risulta evidente. Con un contributo tecnico ben preciso. Il difensore ha qualità tecniche notevoli unite a una visione di gioco migliorata di anno in anno. E col Novara la sua consueta impostazione ha avuto un raggio d’azione aumentato. Bastoni ha trovato due assist nella prima frazione, per Barella e Bellanova. Praticamente allo stesso modo: dalla difesa lancio lungo a tagliare il campo su inserimento da destra verso il centro. Un’idea precisa, applicata con continuità ed efficacia. Che dovrebbe ricordare qualcosa.

IDEA DI CONTE – Questa idea di sfruttare Bastoni coi lanci a tagliare il campo si è già vista in nerazzurro. Ai tempi del secondo anno di Conte. Ricordate il gol di Barella contro la Juventus? Tenendo il baricentro più alto come nel primo anno di Inzaghi però era difficile trovare lo spazio per simili giocate. Evidentemente il tecnico ha riaperto quel file, cercando qualcosa di diverso per attaccare in modo più diretto.