In Inter-Napoli Conte conferma le sue gerarchie: Sensi Ã¨ il preferito

In Inter-Napoli Conte conferma le sue gerarchie: Sensi è il preferito

Condividi questo articolo

In Inter-Napoli Conte ha fatto di nuovo capire la sua predilezione per Stefano Sensi. Il centrocampista sembra davvero recuperato.

SCELTE CHIARE – Non sono bastati i 60 minuti, pur buoni, di Cagliari-Inter per convincere Conte a rivedere le sue gerarchie. Contro il Napoli, in un big match, il tecnico ha mandato in campo gli uomini di cui si fida maggiormente. Come prima cosa quindi Gagliardini è tornato titolare, con Eriksen in panchina. Poi nel corso della gara il tecnico ha fatto un cambio solo a centrocampo. Facendo entrare Sensi.

FIDUCIA TECNICA – La scelta è chiaramente significativa. Conte si fida del suo numero 12, anche nelle sfide di livello. Forse lo vorrebbe persino titolare come avveniva ormai un anno e tre mesi fa, ma al momento deve ancora gestire il suo recupero fisico. Col Napoli lo ha mandato in campo, come detto, come unico cambio in mezzo, per sostituire Brozovic. Sensi è andato a fare l’interno sinistro, per poi alzarsi anche come trequartista a supporto di Lukaku. Le gerachie di Conte quindi sono chiare. E ribadite in modo inequivocabile.

RITORNO PASSO DOPO PASSO – La presenza di Sensi contro il Napoli induce inoltre un cauto ottimismo. In tutto l’ambiente Inter. Per lui infatti si tratta del secondo subentro dopo la mezz’ora a Cagliari. Non è ancora la luce in fondo al tunnel perché con lui meglio usare la prudenza massima, ma forse Conte ha un centrocampista in più. Almeno dalla panchina. Mancano due partite alla sosta di Natale: quante ne giocherà il numero 12?