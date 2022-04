In Inter-Milan l’attacco di Inzaghi sotto i riflettori: gol cercasi

Inter-Milan chiama gli attaccanti di Inzaghi a fare un passo in avanti. In tre sfide coi rossoneri infatti gli attaccanti nerazzurri non hanno segnato nemmeno un gol.

ATTACCANTI CERCASI – Il derby di ritorno di Coppa Italia è una partita che l’Inter deve vincere. Non come slogan, proprio in senso pratico. E per vincere, banalmente, serve fare i gol. Il che chiama a rapporto gli attaccanti, cioè i giocatori che per lavoro si occupano di finalizzare la manovra. Una cosa non così scontata per l’Inter di Inzaghi. Soprattutto nelle sfide col Milan.

SECCA OFFENSIVA – I conti si fanno in fretta. Nei tre derby giocati fino ad oggi l’Inter ha segnato due gol. Uno su rigore su Calhanoglu, uno su angolo con Perisic. Nessuno su azione. Un dato quantomeno curioso per la squadra col miglior attacco della Serie A. Nessuno dagli attaccanti. Nemmeno su rigore visto che Lautaro Martinez ne ha attivamente sbagliato uno. Il reparto d’attacco nel suo complesso insomma ha qualcosa da dimostrare nello specifico contro i rossoneri.

RISCATTO IN CAMPO – L’Inter ha bisogno del suo attacco. Il reparto forse più in discussione in questo 2022 ha praticamente una sfida secca da affrontare. E auspicabilmente risolvere. Una prestazione decisiva anche solo di uno tra Dzeko, Lautaro Martinez, Correa, Sanchez e Caicedo metterebbe in secondo piano i tanti, troppi errori visti di recente. Ma serve appunto una svolta in campo. Contro quel Milan a cui gli attaccanti dell’Inter non hanno ancora segnato.