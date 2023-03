In Inter-Lecce Inzaghi punta su Dzeko: presenza, tiri, ma ancora niente gol

Inzaghi in Inter-Lecce ha affidato molto della sua fase offensiva a Dzeko. Il bosniaco però ha risposto solo in parte alla fiducia del suo allenatore.

CONFERMA DA TITOLARE – Inzaghi in Inter-Lecce ha deciso di dare fiducia a Dzeko. Non solo per la sua partenza da titolare, a scapito di un Lukaku sempre affamato e bisognoso di minuti campo, ma anche per la sua permanenza in campo per tutti i 90 minuti. Il tecnico ha puntato forte su di lui, facendone un perno della manovra offensiva. La risposta sul campo però non è stata del tutto positiva.

MOMENTO POCO BRILLANTE – Dzeko non sta vivendo un grandissimo momento di forma. In Serie A nel 2023 ha segnato un solo gol, alla prima col Napoli. E in generare si ferma a due con quello in Supercoppa. In 14 partite giocate. E anche la sua presenza nel gioco non ha entusiasmato. Col Lecce però Inzaghi gli ha dato minuti, mostrando ancora una volta quanto conta sul suo numero 9. Che però nemmeno stavolta ha trovato il modo di sbloccarsi.

LUCI E OMBRE – Il lato positivo della partita di Dzeko è sicuramente la presenza nel gioco. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 45, con 32 passaggi realizzati al 72%. 16 i passaggi in avanti, e i 9 realizzati sulla trequarti (terzo della squadra dietro a Calhanoglu e Mkhitaryan) fanno capire il suo ruolo quasi da trequartista per aiutare il gioco. Guardate la grafica: le sua presenza è praticamente tutta in quella zona del campo. E qui c’è un passo avanti rispetto alle ultime uscite, in cui il bosniaco era risultato inconsistente. Al suo attivo anche 2 falli subiti, un’occasione da gol e un passaggio chiave. Il tecnico gli ha chiesto un’interpretazione particolare. Perché se in impostazione doveva scendere, poi il sul compito era salire profondo in area. Guardate il gol del 2-0, in cui Lautaro trova spazio proprio grazie al suo taglio così profondo. Non a caso Dzeko è stato primo per conclusioni, con 4. Una sola però in porta. E nessun gol segnato a fronte di 0,23 xG. Una prova con qualche passetto in avanti, ma ancora troppe ombre.