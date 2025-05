In Inter-Lazio ancora una volta sono i titolari a non convincere

Inter-Lazio ha mostrato ancora una volta come i titolari nerazzurri non si siano saputi calare nel campionato di Serie A 2024-2025.

PUNTARE SUI TITOLARI – Inter-Lazio era una partita carica di aspettative. Non a caso infatti Inzaghi per affrontarla al meglio ha puntato sul rientro dei suoi titolari dopo un paio di partite di turnover quasi totale. In campo sono andati i giocatori di cui si fida di più, quelli di maggior spessore sia tecnico che agonistico. I leader della squadra, quasi in blocco. Però la partita ha mostrato ancora una volta come schierare questi nomi non porti alcuna garanzia di risultato.

STESSI ERRORI – Inter-Lazio infatti è stata una partita in cui i nerazzurri si sono scontrati coi limiti visti tutta la stagione. E forse non è un caso che siano riemersi proprio con certi giocatori in campo. Vale a dire i leader, quelli che hanno in mano lo spogliatoio e stabiliscono il carattere della squadra. Proprio loro non sono stati capaci di dettare il ritmo e prendere in mano la gara. Finendo per tradire, in un certo senso, la fiducia di Inzaghi.

PROBLEMA DI RENDIMENTO – Non è la prima volta che succede in stagione. Inzaghi, pur nella sua costante attenzione ai minuti e alle rotazioni, ha sempre cercato di avere la squadra migliore negli snodi di peso. Eppure questo non ha portato i risultati sperati. Il tecnico più volte si è dovuto scontrare con un rendimento al di sotto delle attese proprio dei suoi giocatori migliori. Quelli su cui contava per svoltare i momenti delicati. E questo ha compromesso dei risultati.

QUESTIONE DA PONDERARE – Inter-Lazio è stato un altro tassello di un percorso decisamente rivedibile in Serie A. In cui proprio i leader sono mancati quando tutti chiedevano a loro di fare la differenza. I migliori giocatori della squadra non hanno saputo adattarsi ai momenti, finendo spesso travolti. Loro per primi, ancora più delle riserve su cui è più facile scaricare la colpa. Un fatto su cui riflettere, anche in sede di mercato.