In Inter-Juventus Inzaghi che alternative avrà a Dzeko e Lautaro Martinez?

Inter-Juventus vedrà come titolari in attacco ancora Dzeko e Lautaro Martinez. Inzaghi che alternative ha ai suoi due titolarissimi?

SOLITO ATTACCO – Ed eccoci ancora qui. Anche per Inter-Juventus il discorso è il solito. La situazione del reparto offensivo di Inzaghi infatti sembra essersi cristallizzata. Malgrado il tempo che passa. Malgrado i minuti in nazionale. I titolari non sono in discussione: Dzeko e Lautaro Martinez. Ma le opzioni dietro di loro?

OPZIONE CILENA – In Champions Inzaghi non ha fatto alcun turnover. Al massimo ha dato qualche minuto di riposo a Dzeko, il più spremuto in questo inizio di stagione tra Inter e Bosnia. Ma la scelta è sempre quella: il numero nove e Lautaro Martinez. Con lo Sheriff è subentrato Alexis Sanchez. 15 minuti per lui, non brillantissimi. Il cileno resta comunque la prima opzione per il cambio al momento. Forse persino l’unica. Questo a causa delle condizioni di Correa.

CORREA CERCASI – L’argentino continua col suo inizio di stagione ingolfato. Ha ormai smaltito la botta all’anca subita contro il Bologna che lo ha limitato fino alla convocazione in nazionale. Poi con l’Argentina una piccola noia fisica. Non grave, ma alla luce del suo impiego in nerazzurro successivo evidentemente nemmeno così inifluente. Correa infatti è subentrato con la Lazio, nella prima gara dopo la sosta, disputando 24 minuti decisamente opachi. Tanto che con lo Sheriff non ha giocato. Il che faceva intuire fosse ancora indietro di condizione. E infatti Inzaghi lo ha confermato esplicitamente. Con la Juventus insomma meglio non farsi illusioni. Il tecnico avrà le solite due opzioni. Con un cambio.