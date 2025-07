In Inter-Fluminense Chivu prova gli esterni a piede invertito

In Inter-Fluminense Chivu ha cercato di ribaltare il risultato anche con una novità tattica: il modulo con gli esterni a piede invertito.

RICERCA DI SOLUZIONI – Per quanto le scelte dei titolari di Chivu in Inter-Fluminense siano state conservative, per cercare una svolta nei minuti finali il tecnico ha attinto dalla panchina e cercato novità. Non solo in termini di uomini, ma anche tattiche. Con un tentativo inedito: un modulo con gli esterni a piede invertito.

UOMINI DI FASCIA – La prima chiave per arrivare a questa novità sono stati i cambi. Chivu nel corso della gara ha mandato in campo Luis Henrique e Valentin Carboni per cercare nuovi spunti. I due inizialmente si sono schierati entrambi nella parte destra del campo. Col brasiliano da esterno a tutta fascia e l’argentino qualche metro più interno da trequartista. Poi però le cose hanno avuto una nuova evoluzione.

Chivu, allenatore con tante idee! Ora è tempo di lavorare all’Inter

A PIEDE INVERTITO – Chivu, come ci siamo già detti, è un allenatore che ha molte idee e non esita a sperimentarle sul campo. Col Fluminense si è concretizzato con una sorta di 4-4-2 nei minuti finali. In cui Luis Henrique e Carboni si sono schierati da esterni, ma a piede invertito. Il primo a sinistra e il secondo a destra. Entrambi col compito di stare alti e cercare l’uno contro uno. Un nuovo spunto che potrebbe tornare anche in futuro.